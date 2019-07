Centralbankchef vil nægte at gå hvis Trump truer med fyring

Demokratiske politikere lod Powell forstå, at de ikke bakker op om Trumps gentagne angreb mod centralbanken.

USA's centralbankchef, Jerome Powell, afviser at forlade posten, selv om præsident Donald Trump skulle forsøge at få ham fyret.

Det siger han i en udtalelse i Repræsentanternes Hus onsdag. Her blev han spurgt, hvad han ville gøre, hvis Trump kræver hans afgang.

- Det ville jeg ikke gøre. Mit svar ville være nej, siger Powell.

Han henviser til, at amerikansk lov helt tydeligt giver ham en embedsperiode på fire år.

- Og dem agter jeg at aftjene.

Trump har flere gange givet udtryk for utilfredshed med bankens rentestigninger og betegnet centralbanken som en trussel mod den amerikanske økonomi.

Flere amerikanske medier har tidligere skrevet, at Trump har spurgt sine rådgivere, om det er muligt at fyre Powell.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus lod Powell forstå, at de ikke bakker op om Trumps gentagne angreb mod centralbanken.

Maxine Waters, der er formand for finansudvalget, indledte mødet med at sige, at hun ville tale om "elefanten i lokalet".

- Denne præsident har tydeligt vist, at han ikke har nogen forståelse eller respekt for centralbankens uafhængighed, siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.

Trump har flere gange tweetet med krav om, at centralbanken holder renterne nede for at styrke den i forvejen gode amerikanske økonomi.

Powell har tirsdag signaleret en rentenedsættelse i slutningen af juli - men han noterede samtidig, at centralbanken sætter pris på sin uafhængighed.

Han påpeger dog også, at den amerikanske økonomi fortsat ser solid ud på trods af bekymringerne om blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina.

/ritzau/AFP