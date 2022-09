Centrumvenstreparti erkender nederlag i Italien

Centrumvenstrepartiet Det Demokratiske Parti i Italien erkender nederlag i søndagens valg og siger, at det fremover vil være det største oppositionsparti.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er en trist aften for landet, siger Debora Serracchiani, næstformand i Det Demokratiske Parti, natten til mandag.

- Højrefløjen har flertal i parlamentet, men ikke i landet, siger hun i partiets første kommentar til valgresultatet.

Foreløbige resultater viser, at højrekoalitionen, der er ledet af partiet Italiens Brødre, har fået omkring 43 procent af stemmerne, og at koalitionen er godt på vej til at få flertal i parlamentet i Italien.

Giorgia Meloni leder Italiens Brødre, og hun er dermed kørt i stilling til at blive landets næste premierminister, hvis fløjen ender med at kunne danne et flertal.

Italiens Brødre står ifølge en valgstedsmåling til at få mellem 22,5 og 26,5 procent af stemmerne, og bliver dermed det største parti i højrekoalitionen.

Ved forrige valg fik Italiens Brødre blot fire procent af stemmerne.

Ud over Italiens Brødre udgør partiet Lega og Forza Italia højrekoalitionen.

Valgstedsmålingen giver mellem 25,5 til 29,5 procent af stemmerne til den centrumvenstreblok, som Det Demokratiske Parti står i spidsen for.

Det Demokratiske Parti har ifølge de foreløbige resultater fået 19,4 procent af stemmerne.

Partiet har inden valgdagen advaret om, at en regering med Giorgia Meloni i spidsen kan være en trussel mod rettigheder som retten til abort. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Partiet mener også, at hun vil ignorere den globale opvarmning på trods af, at Italien denne sommer har været ramt af hedebølger, som forskere mener skyldes klimaforandringer.

Meloni har ført valgkamp under sloganet "Gud, land og familie".

Lykkes det hende at finde flertal og danne en regering, bliver det den mest højreorienterede regeringen, siden Benito Mussolinis regering faldt under Anden Verdenskrig, skriver AFP.

