Chamisa fastholder at have sejret i Zimbabwe

Oppositionen nægter at anerkende valgresultatet i Zimbabwe, mens præsidenten taler om en ny begyndelse.

Zimbabwes oppositionsleder, Nelson Chamisa fra partiet MDC, fastholder fredag, at han er den retmæssige vinder af præsidentvalget i landet.

Han betegner de officielle resultater som "bedrageriske, ulovlige, illegitime og karakteriseret ved alvorlig mangel på troværdighed".

- Vi vandt dette valg og vi er klar til at danne den næste regering, siger Chamisa på en pressekonference.

Ifølge de officielle resultater, der blev offentliggjort sent torsdag aften, blev præsident Emmerson Mnangagwa genvalgt med 50,8 procent af stemmerne. Chamisa fik 44,3 procent, viser tal fra valgkommissionen.

Oppositionslederen siger, at han vil forfølge alle juridiske og forfatningsmæssige muligheder for at gøre indsigelse mod det officielle valgresultat.

- Vi accepterer ikke falske resultater. Vi accepterer ikke denne fiktion. Vi vil have annonceret et ordentligt resultat, siger Chamisa.

Han vil imidlertid ikke uddybe, om han vil gå til forfatningsdomstolen med en klage.

- Jeg vil ikke afsløre for meget, siger Chamisa, der hævder, at han har fået 56 procent af stemmerne og ikke de 44,3 procent, de officielle resultater viser.

Mnangagwa derimod retter blikket fremad og taler om en ny begyndelse for Zimbabwe.

- Lad os tage hinandens hænder i fred, enhed og kærlighed, og sammen opbygge et Zimbabwe for alle, skriver præsidenten på Twitter.

Fredag eftermiddag greb zimbabwisk politi ind over for Chamisas pressekonference. Politiet mødte op med stave, skjolde og tåregas og jog journalister på flugt fra Bronte hotel, hvor pressekonferencen blev holdt.

Det fordømmer Mnangagwa, som skriver på Twitter, at den slags "har ingen plads i vores samfund".

- Vi vandt valget frit og retfærdigt og har intet at skjule eller frygte. Enhver er fri til at henvende sig til medierne til enhver tid, siger præsidenten.

