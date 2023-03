ChatGPT begrænses i Italien for ikke at respektere brugerdata

OpenAI's chatrobot ChatGPT er blevet midlertidigt begrænset i Italien.

Det oplyser de italienske databeskyttelsesmyndigheder fredag.

Myndighederne har igangsat en undersøgelse af chatrobotten, fordi de mistænker den for at bryde landets regler for dataindsamling.

Derudover beskylder myndighederne også ChatGPT for ikke at verificere brugernes alder.

Det er hensigten, at tjenesten kun bruges af personer på 13 år eller mere.

Derfor er ChatGPT's brug af italienske borgeres personlige data blevet midlertidigt begrænset. Det skriver de italienske databeskyttelsesmyndigheder i et notat.

Ifølge databeskyttelsesmyndighederne er der fravær "af ethvert juridisk grundlag, der retfærdiggør den massive indsamling og lagring af personlige data for at "træne" de algoritmer, der ligger til grund for platformens drift".

Tjenesten havde ifølge myndighederne i Italien et databrud den 20. marts, der involverede brugeres samtaler og betalingsoplysninger.

OpenAI, der er selskabet bag chatrobotten, har ikke besvaret Reuters henvendelse.

Onsdag opfordrede milliardæren Elon Musk, Apple-medstifteren Steve Wozniak og mere end 1000 medunderskrivere til, at man sætter udviklingen af kunstig intelligens (AI) på pause.

Anledningen var, at OpenAI tidligere i marts frigav en opdateret version af chatrobotten - GPT-4.

- Kraftfulde AI-systemer bør først udvikles, når vi er sikre på, at deres effekter vil være positive, og at risikoen ved dem er til at håndtere, lød det i opfordringen.

ChatGPT er en avanceret type kunstig intelligens, som kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme datamængder.

Chatrobotten kan også udføre mere komplekse opgaver og eksempelvis skrive sange og digte.

Den opdaterede chatbot GPT-4's svar ventes i fremtiden at blive endnu mere præcise. Den vil også kunne få input fra både tekst og billeder.

/ritzau/Reuters/AFP