Derek Chauvin erkender skyld i en anklage om at have krænket den dræbte George Floyds rettigheder.

Chauvin erkender for første gang skyld i Floyd-drab

Tidligere politibetjent Derek Chauvin erklærer sig ved en amerikansk domstol onsdag skyldig i anklager om, at han har krænket den dræbte George Floyds borgerrettigheder.

Det er første gang, at han har erkendt skyld i sagen om drabet på den sorte George Floyd i Minneapolis i maj sidste år.

Chauvin erklærede sig for få måneder siden ikke skyldig i det punkt, der handler om at have krænket Floyds rettigheder.

I april blev den tidligere betjent kendt skyldig i drab på 46-årige George Floyd. Han blev siden idømt 22 og et halvt års fængsel.

En domstol fandt det bevist, at Chauvin sidste år dræbte Floyd ved at presse et knæ mod hans hals i næsten ti minutter.

Det kvalte den sorte mand, som forinden var blevet anholdt og lagt i håndjern for en mindre forseelse.

Chauvin ankede dommen i september. Han henviste til 14 tilfælde, hvor han mener, at rettergangen ikke gik rigtigt til.

Blandt andet mente han, at domstolen var forudindtaget, da den afsagde dommen. Han henviste også til flere tilfælde, hvor der angiveligt var sket fejl ved udpegningen af nævninger.

/ritzau/Reuters