Chef for EU-taskforce: Vacciner nok til flokimmunitet i juli

12 lande melder nu at kunne vaccinere 70 procent i juli, og flere kommer ifølge ansvarlig EU-kommissær til.

Landene i EU vil have et tilstrækkeligt antal vacciner til at vaccinere 70 procent af den voksne befolkning i juli, forsikrer EU's kommissær for det indre marked, Thierry Breton.

70 procent er den grænse, der ifølge eksperter vurderes nødvendig for at opnå en flokimmunitet, hvor smittekæderne brydes, fordi det store flertal ikke bliver syge.

- Jeg er nu sikker på antallet af doser i produktion, og jeg kender antallet af ugentlige millionleveringer. Derfor kan jeg med sikkerhed sige, at vi midt i juli har den nødvendige mængde til at vaccinere 70 procent, siger Breton i et interview med avisen Le Figaro ifølge nyhedsbureauet AFP.

Breton blev i februar leder af EU-Kommissionens taskforce for vacciner.

EU-landenes udenrigs- og europaministre holder tirsdag videomøde, hvor de også diskuterer udrulningen af vacciner.

Vaccineplanen i EU har lidt under, at mange doser eksporteres ud af EU. EU ligger således langt efter USA og flere andre lande i udrulningen af vacciner.

Når den franske kommissær garanterer, at der er vacciner nok i sommer, skyldes det en øget produktion i Europa.

- 53 fabrikker producerer vacciner i EU. Vores kontinent er nu den største producent i verden efter USA, siger Breton til den franske avis.

Vaccinationerne i EU har mestendels været båret af en tyskudviklet vaccine fra BioNTech, som er videreudviklet i samarbejde med Pfizer.

Det var ellers planen, at en vaccine fra AstraZeneca skulle være den dominerende, men den blev ikke leveret i det aftalte antal.

I en periode blev den sat på pause i flere lande, og i Danmark er den taget helt ud af vaccinationsprogrammet på grund af en meget lille risiko for reaktioner, der kan føre til blodpropper.

Der har på rygteplan været talt om, at EU ikke vil forlænge aftalen med AstraZeneca. Breton sagde i sidste uge, at "intet var besluttet endnu, og at forhandlingerne stadig var i gang."

Han lod også forstå, at årsagen i givet fald ville være problemerne med leveringer - og ikke den minimale risiko for alvorlige bivirkninger.

At EU-landene har vacciner nok til at vaccinere 70 procent af den voksne befolkning i juli, er ikke ensbetydende med, at det også vil ske.

Det vil ifølge kommissæren afhænge af, om myndighederne er klar til at stikke folk hurtigt nok i armen.

12 medlemslande har ifølge Thierry Breton sagt, at de kan have vaccineret 70 procent i midten af juli.

- Vi har mindst 12 medlemslande, som siger, at de er helt trygge ved målet om 70 procent. Det tal stiger dagligt, siger Breton til et irsk parlamentsudvalg ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/