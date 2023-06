Chef for Wagnergruppen: Russiske soldater bader i blod

Chefen for den private militære russiske Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, modsiger præsident Vladimir Putin og siger, at de russiske soldater "bader i blod" under en ukrainsk modoffensiv.

- Russiske styrker er på retræte i det østlige og sydlige Ukraine, efter at Ukraine har indledt dets modoffensiv, siger Wagnergruppens chef på sociale medier fredag.

- På slagmarken er den russiske hær på retræte ved fronterne i Zaporizjzja og ved Khersonfronten, siger han.

Hans oplysninger er i strid med udtalelser fra den russiske præsident, som siger, at Ukraine har lidt "katastrofale tab".

- Vi bader i blod. Der kommer ingen reservister. Det, som vi får at vide, er groft bedrageri, siger Wagnerchefen, som beskylder både militæret og de politiske ledere for at lyve.

Under krigen er Prigozjin blevet stadig mere kritisk over for Kreml.

For ti dage siden meddelte Prigozjin, at Wagner-gruppens soldater ikke længere vil underskrive kontrakter med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

Oligarken Prigozjin siger, at han grundlagde gruppen for at sende krigere til Donbas i Ukraine i 2014.

- Fra det øjeblik - den 1. maj 2014 - var en gruppe med patrioter blevet stiftet. Den fik senere navnet BTG Wagner, siger han.

Oligarken bekræfter også, at gruppens soldater har været aktive i Afrika og i Latinamerika.

Wagner-gruppen har været til stede og spillet en rolle i konflikter i afrikanske lande, blandt andet Libyen og Mali.

Private militære selskaber er i princippet forbudt i Rusland. Kreml og den politiske ledelse nægter at have forbindelser til gruppen.

En række store vestlige medier har i de senere år rapporteret, at Wagner-gruppen har uklare forbindelser til det russiske militær og myndigheder.

/ritzau/AFP