Chefanklager: Drabet på Khashoggi var planlagt

Journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt, så snart han trådte ind på ambassaden, siger tyrkisk chefanklager.

Drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi var planlagt på forhånd.

Det siger chefanklageren i den tyrkiske storby Istanbul, Irfan Fidan, i en meddelelse onsdag.

Khashoggi blev kvalt, så snart han trådte ind på konsulatet i Istanbul, hvorpå liget blev "skåret i stykker", oplyser chefanklageren.

Fidan tilføjer, at han har holdt et møde med den saudiarabiske chefanklager, Saud al-Mojeb, men at der ikke var kommet nogle "konkrete resultater" ud af det.

Myndighederne i Saudi-Arabien har erkendt, at journalisten blev dræbt på konsulatet og har lovet at straffe de skyldige.

Khashoggi skrev for blandt andet den amerikanske avis Washington Post og har flere gange kritiseret det saudiarabiske styre.

Saudi-Arabien har anholdt 18 personer, som Tyrkiet nu arbejder på at få udleveret.

Khashoggi blev dræbt den 2. oktober, da han gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at ordne papirarbejdet forud for det planlagte bryllup med sin tyrkiske forlovede.

/ritzau/