Chefarkitekt for EU Jacques Delors er død - 98 år

Franske Jacques Delors, som tidligere var formand for EF- og EU-Kommissionen, er død.

Det oplyser hans datter, Martine Aubry, til nyhedsbureauet AFP onsdag.

Han blev 98 år. Han sov ind onsdag i sit hjem i Paris.

Delors var kendt som en af det europæiske samarbejdes chefarkitekter.

Han blev i 1985 formand for det, der dengang hed EF-Kommissionen, og i hans tiårige embedsperiode var der fuld fart på udviklingen af samarbejdet.

Fra 1993 hed det EU-Kommissionen, som han således også nåede at være formand for.

Under Delors nåede EU blandt andet at etablere det indre marked og vedtage Maastricht-traktaten.

Også flere andre store europæiske projekter var Delors med til at bane vejen for og etablere. Det gælder udviklingen af Schengen-samarbejdet, Erasmus-programmet om udveksling og den fælles møntfod.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, hylder på det sociale medie X Delors for hans idealer og engagement.

Den tidligere EU-brexitforhandler Michel Barnier kalder Delors en inspiration og en grund til at "tro på en særlig forestilling om politik, Frankrig og Europa".

Delors' rolle som stor fortaler for det europæiske samarbejde gjorde ham dog også til en upopulær skikkelse blandt EU-skeptikere.

- Up yours Delors (op i røven, Delors, red.), stod der 1. november 1990 på en berømt forside af avisen The Sun, som blandt andet var bekymret for planerne om en fælles møntfod og øget magt til EU-Parlamentet.

Jacques Delors blev født i Paris i 1925. Han var uddannet i økonomi fra Sorbonne.

Han havde en karriere som embedsmand, inden han i 1979 blev valgt til EU-Parlamentet for de franske socialister.

To år senere blev han Frankrigs finansminister og derefter kommissionsformand.

Han afviste at stille op som præsidentkandidat i Frankrig efter sin tid som kommissionsformand på trods af stor opbakning i meningsmålingerne.

Det har han ifølge AFP senere forklaret med en "længsel efter uafhængighed, som var for stor".

Efter EU-topposten stiftede Delors tænketanken Notre Europe. Han blev i 2015 udnævnt til europæisk æresborger af EU-landene.

