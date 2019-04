Chefforhandler udelukker at skubbe Storbritannien ud af EU

Brexitaftalen mellem Storbritannien og EU er den eneste, der kan sikre en velordnet skilsmisse, siger Barnier.

EU kommer aldrig til at træffe en beslutning om at skubbe Storbritannien ud af unionen, efter at et flertal i kongeriget i 2016 stemte for en skilsmisse.

Det siger EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, på et pressemøde efter et møde mellem EU-landenes europa- og udenrigsministre.

- Et "no deal" vil aldrig være en beslutning, som EU træffer. Det vil altid være Storbritanniens ansvar at sige, hvad landet vil. Briterne kan trække artikel 50 (skilsmisseproceduren, red.) tilbage, hvis de ønsker, siger Barnier.

Han understreger, at hvis briterne vil undgå en papirløs skilsmisse, så skal Storbritannien godkende den udtrædelsesaftale, der blev indgået i november sidste år.

Det er "den eneste vej frem", og den kan ikke genforhandles, tilføjer Barnier.

EU er imidlertid parat til at give premierminister Theresa May endnu en chance for at finde et flertal i London.

Aftalen er blevet stemt ned tre gange i det britiske Underhus.

De seneste dages tværpolitiske forhandlinger i Storbritannien giver dog et håb, mener chefforhandleren.

- Vi har set en dialog på tværs af partierne. Det er vores håb og forventning, at denne dialog fører til en positiv dialog, så et positivt flertal vil tegne sig, siger Barnier.

EU's stats- og regeringschefer mødes onsdag aften i Bruxelles for at drøfte en mulig udskydelse af brexit.

/ritzau/