Erdogan kommer ikke uden om at hæve renter i kamp mod inflation

Når Tyrkiets genvalgte præsident, Recep Tayyip Erdogan, sætter sig i stolen og indleder endnu en periode som præsident, står inflation øverst på listen over problemer, der skal løses.

Og det er svært at se en anden udvej for Erdogan end at hæve renterne.

Det vurderer Peter Bay Kirkegaard, der er seniorchefkonsulent i Dansk Industri med fokus på handelspolitik og globale handelsforhold.

- Erdogan må have inflationen under kontrol. Indtil videre har han bekæmpet det med utraditionelle midler, fordi han har forsøgt at holde renterne lave.

- Der kommer de nok ikke uden om at hæve renterne.

Søndag blev Erdogan, der har siddet på præsidentposten i Tyrkiet de seneste 20 år, genvalgt til yderligere fem år.

Han fik lidt over 52 procent af stemmerne i anden og afgørende valgrunde mod oppositionens kandidat, Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan har været presset i valgkampen på grund af en meget ringe økonomi med stor inflation, som han i manges øjne ikke har håndteret ordentligt.

Inflationen toppede i 2022 på 84 procent. I april i år lå den på knap 44 procent.

Også boligpriser på himmelflugt er et problem, fortæller Peter Bay Kirkegaard. Det skaber nemlig en vis pessimisme i befolkningen.

- Og så kan vi konstatere, at de tyrkiske virksomheder ser sort på fremtiden i Tyrkiet, og det kommer til at sætte sig på deres investeringer i landet.

- Derfor bliver han nødt til at vise en vej frem og indgyde dem noget tro på, at de er i et land, hvor det giver mening fremadrettet at have produktion, lyder det.

Tyrkiet er et vigtigt marked for mange danske virksomheder - både som afsætningsland og som et produktionsland på dørtærsklen til EU's indre marked.

- Det er et interessant land for danske virksomheder at producere i, fordi der er relativt god adgang til arbejdskraft, og det ligger tæt på EU's indre marked. Det betyder også, at man kan producere i Tyrkiet og eksportere de varer toldfrit til Europa.

Men toldunionen trænger til at blive set efter i sømmene, siger Peter Bay Kirkegaard.

Toldunionen kan siges at beskytte EU's indre marked. Toldmyndighederne i alle EU's medlemslande arbejder sammen, som om de var én myndighed.

Tyrkiet er ikke med i det indre marked, men landet er med i toldunionen.

Derfor håber seniorchefkonsulenten, at Erdogan med søndagens valgsejr vil gøre tilnærmelser til EU.

