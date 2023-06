Chefredaktør: Trumps republikanske stemmer er ikke nok til genvalg

Med sine angreb mod retssystemet fortsætter den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sin vanlige stil med at politisere anklagerne mod ham.

Men kommer det til at hjælpe ham i den kommende retssag på baggrund af tiltalen om de 37 lovbrud, som Trump er anklaget for at have begået?

Det mener i hvert fald ikke chefredaktør på Kongressen.com Anders Agner.

- I forhold til selve sagsforløbet bør det ikke have den store effekt. Men det, han kan gøre, er at bruge det i sin valgkamp, siger han.

På den korte bane mener Anders Agner ikke, at tiltalen om blandt andet brud på spionagelovgivningen, hindring af retsprocessen og falske udsagn kommer til at påvirke Trump negativt.

Meningsmålinger viser da også, at opbakningen blandt de republikanske vælgere stadig er høj.

På længere sigt kan det dog vise sig at blive et problem.

- Trump har en base på omkring 35 procent af de amerikanske vælgere. Det kan godt være, det er nok til at sikre den republikanske nominering, men i 2020 fik han syv millioner stemmer færre end Joe Biden, siger Anders Agner med henvisning til USA's nuværende præsident.

- Han har brug for, at alle, der stemte på ham i 2020, stemmer på ham igen, samtidig med at han tiltrækker flere vælgere, fortsætter Anders Agner.

Chefredaktøren har også lagt mærke til flere kritiske stemmer blandt højtstående republikanere.

- Mange af de lidt mere klassiske konservative siger i højere grad nu, at USA skal en anden vej, siger han.

Samtidig forventer Anders Agner, at de mange sager mod Trump vil motivere de demokratiske vælgere.

- Ingen har nogensinde før fået så mange stemmer som Joe Biden. Det var ikke, fordi folk tænkte på ham som vor tids Kennedy (populære ekspræsident John F. red). De gjorde det for at komme af med Trump, siger han.

- Sager som den her kommer til at fungere som en påmindelse for demokratiske vælgere.

/ritzau/