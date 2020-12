Chefredaktør om tysk nedlukning: Det bliver ragnarok

De sidste juleindkøb i fysiske butikker skal klares inden onsdag, når stor tysk nedlukning træder i kraft.

De næste par dage bliver kaotiske for den tyske detailhandel.

Det forudser chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis, efter at forbundskansler Angela Merkel søndag har varslet en omfattende nedlukning af Tyskland.

Fra onsdag den 16. december og frem til 10. januar skal en lang række butikker og skoler holde lukket for at bringe den galopperende coronasmitte under kontrol.

Kun supermarkeder, apoteker og andre essentielle butikker må holde åbent.

- Det er meget omfattende og på linje med, hvad vi så i foråret, siger Jørgen Møllekær.

Nedlukningen kommer på et tidspunkt, hvor der for alvor er kommet gang i julehandlen.

Nu har tyskerne to hverdage til at få foretaget juleindkøbene, hvis de da ikke vælger at klare det hele på nettet.

- Tyskland har jo søndagslukket, så i dag (søndag, red.) er ingen mulighed. Så det skal klares på de næste to hverdage.

- Jeg tror, det bliver et ragnarok med meget lange køer foran butikkerne, siger Jørgen Møllekær.

Også på onlinehandlen er der allerede fuld knald på, og det kan blive svært at nå at bringe alle pakker ud inden jul.

Nogle delstater går endda skridtet videre med planer om natlige udgangsforbud.

I den seneste uge har Tyskland dagligt haft mere end 20.000 smittetilfælde. Fredag var rekord med 29.875 nye coronatilfælde på et døgn.

Jørgen Møllekær forudser, at de fleste tyskere vil bakke op om de skærpede restriktioner.

- Jeg tror, at hovedparten af befolkningen vil bakke op, fordi smittetallene er ekstremt høje mange steder, siger chefredaktøren.

I det nordlige Tyskland har smitten indtil videre været begrænset.

- I Flensborg er smitten meget begrænset, og vi har kun haft fire døde under hele epidemien.

- Alligevel tror jeg, at man solidarisk vil bakke op om nedlukningen, uden hensyntagen til at det lokalt ikke ser så sort ud, siger Jørgen Møllekær.

/ritzau/