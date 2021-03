Chefredaktør tvivler på Joe Bidens melding om genvalg

Hvis USA's præsident, Joe Biden, havde afvist genvalg i 2024, ville han miste pondus, vurderer chefredaktør.

Når USA's præsident, Joe Biden, siger, at han planlægger at søge genvalg i 2024, er det for at stoppe spekulationer om det modsatte.

Det mener Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet kongressen.com.

- Når han føler trang til allerede nu at sige det, er det i virkeligheden for at lukke for spekulationer om det modsatte. De fylder allerede meget.

- Han prøver at lægge låg på hele diskussionen om, hvorvidt han er for gammel, og hvorvidt det er en overgangsfase, før han giver stafetten videre til Kamala Harris, siger han.

Kamala Harris er vicepræsident i USA og bliver af mange nævnt som den sandsynlige næste kandidat fra demokraterne til præsidentposten.

Snakken om, hvorvidt den 78-årige præsident er for gammel, fik blandt andet liv for en lille uge siden, hvor Biden to gange i træk snublede op ad flytrappen til "Air Force One".

Politiske modstandere har brugt det og andre episoder til at forsøge at udstille ham som for gammel til at bestride posten.

Joe Biden har på et pressemøde torsdag sagt, at det er hans plan og forventning at genopstille til næste præsidentvalg. På intet tidspunkt siger han direkte, at han stiller op.

- Ved at sige det kan han siden hen, hvis han ikke genopstiller, sige, at planen ændrede sig, og at han blev færdig med sin mission, siger Anders Agner.

Trods præsidentens udmelding vurderer Agner, at det er mest sandsynligt, Biden ikke genopstiller. Blandt andet på grund af sin høje alder. Joe Biden var ved indsættelsen i januar 78 år og dermed den ældste til at overtage posten.

Alligevel mener Anders Agner langtfra, at meldingen fra Joe Biden om at søge genvalg, er overraskende. Hvis Joe Biden havde afvist at stille op igen, ville det nemlig kunne spænde ben for hans videre arbejde.

- Hvis Joe Biden allerede nu sagde, at han ikke ville søge genvalg i 2024, ville der forsvinde meget af hans pondus. Mange ville tænke, at han ikke var fremtiden, fordi han ikke ville være præsident meget længere.

- Så ville bedetæpperne i stedet blive vendt i retning af hans vicepræsident, siger han.

Ifølge chefredaktøren, der er forfatter til flere bøger om amerikansk politik, skal vi tilbage til Lyndon Johnson i 1968, før der senest var en præsident i USA, som afviste at genopstille til en anden periode på posten.

/ritzau/