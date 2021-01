Chefredaktør: USA's partier skal samles om demokratiet

Joe Biden er formelt godkendt som næste præsident, og nu skal USA's demokrati hele sine sår, siger USA-kender.

Efter flere måneder med påstande om valgsvindel fra Donald Trump, godkendte Kongressen torsdag formelt Joe Biden som USA's næste præsident.

Tiden efter valget den 3. november efterlader det amerikanske demokrati med sår, der skal heles.

Det siger Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Noget af det, som især bliver vigtigt, er, at Det Republikanske Parti en gang for alle gør op med Trumps linje omkring valgsvindel og definitivt parkerer de her udokumenterede påstande.

- I det hele taget er det vigtigt at gøre fælles front på tværs af partierne for demokratiets bedste. Det bør der gøres, og det håber jeg, at de gør. Men jeg vil gerne se det, før jeg tror det, siger Anders Agner.

Siden præsidentvalget har Donald Trump, dele af Det Republikanske Parti og hans støtter turneret med budskabet om, at der foregik valgsvindel.

Det er ikke set før i USA, forklarer Anders Agner.

- Der er ikke noget fortilfælde for det her i den amerikanske demokratiske historie.

- USA’s demokrati er mere end 200 år gammelt, og en af de fineste traditioner i alle de år har været respekten for valgets tale, demokratiet, og at man som tabende kandidat accepterer nederlaget og ønsker sejrherren tillykke, siger han.

Anders Agner påpeger, at undersøgelser har vist, at valget var det sikreste i USA's historie.

- Men det har Trump været bedøvende ligeglad med, og det er desværre endt med, at ganske mange mennesker er begyndt at tro på, hvad han siger.

- Han har gjort, hvad han kunne for at så tvivl om troværdigheden af den simple grund, at han ikke brød sig om udfaldet, siger han.

I en meddelelse har Donald Trump torsdag erkendt sit nederlag efter Kongressens godkendelse af Joe Biden.

- Selv om jeg er fuldstændig uenig med resultatet af valget, og fakta underbygger det, vil der blive en velordnet overdragelse 20. januar, siger Donald Trump.

/ritzau/