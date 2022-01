Chile vil som første latinamerikanske land tilbyde fjerde stik

Chile vil i næste uge begynde at tilbyde et fjerde vaccinestik mod covid-19 til borgere med svækket immunsystem.

Det oplyser landets regering torsdag.

Israel har tidligere godkendt et fjerde stik til sårbare. Men Chile er det første land i Latinamerika, der tager netop det tiltag i brug i kampen mod coronavirus.

- 10. januar begynder vi med en ny massevaccinationsproces og tilbyder en fjerde dosis eller en boosterdosis nummer to, siger Chiles præsident, Sebastián Piñera, ved et pressemøde.

Chile har en af verdens højeste vaccinationsrater.

Landets indsats mod coronavirus har fået bred ros, og over 85 procent af befolkningen er blevet vaccineret mod covid-19.

Omkring 57 procent har fået en boosterdosis ifølge statistiksiden Our World in Data.

Udmeldingen fra Chile kommer, mens store dele af verden kæmper med den smitsomme omikronvariant.

En række lande, heriblandt Danmark, melder om rekordhøjt smitteniveau trods høje vaccinationsrater.

I Mexico er antallet af registrerede smittetilfælde mere end fordoblet på en uge, og Chiles naboland Peru har indført nye restriktioner.

- Den succes, som Chile har haft med at vaccinere folk, placerer os blandt de bedste lande i verden i forhold til at håndtere pandemien, siger præsident Piñera.

- Og med denne fjerde dosis forsøger vi at holde fast i denne position som frontløber og beskytte vores landsmænds liv og helbred, fortsætter han.

Vaccinerne anvendt til fjerde dosis vil være de samme, som landet hidtil har brugt. Det er Pfizers, Sinovacs og Astrazenecas.

I Danmark kan alle over 18 år få tredje stik 140 dage efter at have fået det andet.

Det er endnu uvist, om et fjerde vaccinestik også kan komme på tale i Danmark. Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst, at man "løbende følger udviklingen i epidemien og i vaccinernes effekt".

Et israelsk forsøg med at give et fjerde stik med coronavaccine har vist et markant forhøjet antistofniveau hos de vaccinerede.

/ritzau/