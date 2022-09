Chilenerne stemmer nej til ny forfatning og mere velfærd

Chilenerne har søndag stemt nej til en ny forfatning.

Det viser de foreløbige resultater ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med mere end 72 procent af stemmerne optalt fører nej-siden med 62 procent af stemmerne. Ja-siden har fået lidt under 38 procent af stemmerne.

Den nuværende forfatning stammer fra tiden under den autoritære general Augusto Pinochets styre. Pinochet styrede landet fra 1973 til 1990.

Det var ventet, at den nye forfatning ville blive afvist, selv om et stort flertal tidligere har stemt for forandring. I 2020 stemte næsten 80 procent af chilenerne for et udkast til en ny forfatning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men meningsmålinger op til søndagens folkeafstemning, der har været udsat flere gange på grund af coronapandemien, tydede på et nej til det nye forslag, som er et kompromis mellem forskellige partier.

I forslaget til den nye forfatning var der fokus på velfærd, klima, lighed mellem køn og oprindelige folks rettigheder i stedet for den nuværende forfatnings fokus på markedsvenlige vilkår.

I det nye forslag var der samtidig foreslået ændringer af nationale institutioner.

Mere end 15 millioner indbyggere kunne stemme ved afstemningen på mere en 3000 valgsteder fordelt over hele landet.

På dagen for afstemningen har der været lange køer foran valgstederne og høj valgdeltagelse. Det hænger sammen med, at der ved afstemningen var stemmepligt. Ifølge eksperter har det skabt usikre meningsmålinger.

/ritzau/