Chilensk brandmand anklages for at stifte brand med 137 dødsofre

En chilensk brandmand er fredag blevet anholdt og anklaget for at have startet en brand, der i februar dræbte 137 mennesker i feriebyen Vina del Mar.

Det oplyser de lokale myndigheder på et pressemøde natten til lørdag dansk tid.

Adskillige brande brød ud på samme tid 2. februar ved kystbyen Vina del Mar, der ligger omkring 110 kilometer fra hovedstaden Santiago.

Infernoet endte med at blive det næstmest dødelige af sin slags i hele verden i det indeværende årti.

Kraftig blæst og temperaturer på omkring 40 grader var med til at sprede ilden.

Ifølge lokale medier er den anholdte en 22-årig mand, der meldte sig som frivillig brandmand for 1,5 år siden.

/ritzau/AFP