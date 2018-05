Chiles biskopper tilbyder at træde tilbage efter sexsag

Alle Chiles biskopper lægger deres skæbne i pavens hænder. Anklager om sexmisbrug af mindreårige.

Alle Chiles 34 katolske biskopper har tilbudt pave Frans at træde tilbage efter en skandale, der handler om sexmisbrug af børn.

Det fremgår af en erklæring fra de chilenske biskopper.

Det er uklart, om paven vil acceptere alle ønsker om at træde tilbage, eller kun er enkelte blandt dem.

- Vores stilling har vi lagt i hænderne på Den Hellige Fader, og vi vil overlade til ham frit at beslutte om hver af os, hedder det.

I erklæringen undskylder de også over for Chiles borgere, de misbrugte børn og paven.

Skandalen har været ødelæggende for den katolske kirke renommé i Chile.

Det samme gælder pavens omdømme, fordi han tidligere i år stærkt var ude at forsvare en biskop, der var anklaget for at mørkelægge sagen om sexforbrydelser.

Tidligere på ugen deltog paven i et krisemøde med de chilenske biskopper.

Det skete efter en undersøgelse af biskop Juan Barros, som blev udpeget af paven i 2015.

Han blev biskop, selv om han allerede var blevet beskyldt for at dække over sexovergreb mod mindreårige børn.

Forbrydelserne var begået af hans mentor, den indflydelsesrige præst Fernando Karadima.

/ritzau/Reuters