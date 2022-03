Chiles yngste præsident aflægger ed iført åbne skjorteflipper

Chile har med den 36-årige Gabriel Boric fået sin yngste præsident nogensinde.

Han er fredag eftermiddag dansk tid blev taget i ed som det sydamerikanske lands nye præsident.

Han var som et tegn på forandring iført jakke og skjorte men intet slips, hvilket er uhørt for mandlige statsoverhoveder i landet.

Boric vandt i slutningen af december sidste år præsidentvalget. Han har lovet at gøre Chile grønnere og mere ligeværdig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget af ham markerer det skarpeste skift i landets politiske retning siden Augosto Pinochets styre i 1970'erne. Borics sejr var et stort comeback til landets progressive venstrefløj.

I 2019 satte udbredte protester fokus på ulighed i Chiles markedsorienterede økonomiske model. Den har Boric lovet at give et grundigt eftersyn.

Protesterne varede i flere måneder og blev til tider voldelige. De startede en formel proces for at omskrive Chiles årtier gamle forfatning.

Mange chilenere mener, at forfatningen bidrager til social ulighed. Det skyldes blandt andet, at den ikke slår fast, at det er statens ansvar at yde sundhedshjælp og uddannelse til borgerne.

Pinochet overtog magten i landet i 1973 gennem et statskup, hvor den siddende præsident Salvador Allende blev fjernet fra posten.

Boric har ofte hyldet arven efter Allende, som den nye præsident også flere gange er blevet sammenlignet med.

/ritzau/Reuters