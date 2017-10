Chokeret Jeppe Kofod samarbejdede med bilbombet journalist

Der er stærke mistanker om, at det var en politisk motiveret bilbombe, der dræbte kritisk journalist på Malta.

Drabet på den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia er dybt rystende og chokerende, lyder det fra den danske EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S).

Sammen med Europa-Parlamentets særlige skattesnydsudvalg, som Kofod er med i, mødte han Galizia under en rejse til Malta i februar.

- I dette tilfælde er der stærke mistanker om, at det var en politisk motiveret bilbombe, der dræbte hende. Det skal vi på ingen måde acceptere.

- Det er så vanvittigt, at man kan blive udsat for et mord, som noget tyder på i denne sag, fordi man er kritisk over for magthavere. Det havde jeg slet ikke forestillet mig, kunne foregå i Europa, siger han.

Den 53-årige journalist var en af Maltas mest kendte bloggere og undersøgende journalister. Gennem længere tid har hun afsløret sager om formodet svindel og korruption.

Mandag eftermiddag blev hun dræbt af en kraftig bilbombe.

Det var i forbindelse med en rapport om den skattesnyd, som de såkaldte Panama-papirer har afsløret, at Jeppe Kofod mødte den maltesiske journalist.

Rapporten, der ventes at blive endeligt godkendt af resten af udvalget onsdag, har Kofod sammen med en kollega stået i spidsen for.

Ved mødet i februar fortalte Galizia om sit arbejde, forklarer han.

- Hun var i den grad involveret i at beskrive Panama-papirerne, og hvordan korruptionen også er et problem på Malta. Hun skulle hyldes og ikke dræbes, siger han.

Galizias beskyldninger om korruption var årsagen til, at Maltas premierminister, Joseph Muscat, tidligere på året udskrev valg i utide.

Ifølge Galizia er der beviser for, at Muscats kone ejer et selskab i skattely i Panama. Det benægter både Muscat, der blev på posten efter valget, og hans kone.

Han fordømte mandag angrebet, som han betegnede som "et barbarisk angreb på pressefriheden".

Også EU-Kommissionens formand fordømmer angrebet, fortæller cheftalsmand Margaritis Schinas på et pressemøde.

- Vi er forfærdede over, at en velkendt og respekteret maltesisk journalist Daphne Caruana Galizia mistede sit liv i går, i hvad der tilsyneladende var et målrettet angreb.

- Dette er en forfærdelig begivenhed, en vigtig ting, der skal undersøges og afklares, og der skal bringes retfærdighed, siger han.

/ritzau/