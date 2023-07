CIA: Putin har måske stadig hævnplaner mod Wagner-lederen

Det er langtfra sikkert, at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin slipper for yderligere konsekvenser som følge af sidste måneds oprør.

Det siger William Burns, chef for den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Ifølge ham er det meget muligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, stadig er ved at overveje, hvordan han kan straffe Prigozjin.

- Hvis jeg var ham (Prigozjin, red.), ville jeg passe på, hvad jeg spiser. Jeg ville holde øje med min mad, siger Burns ifølge det britiske medie BBC.

- Hvis jeg var Prigozjin, ville jeg ikke fyre min mundskænk, lyder det.

CIA-chefens udtalelser blev fremlagt torsdag på et årligt sikkerhedsforum i Aspen i den amerikanske delstat Colorado.

- Putin er typen, der generelt mener, at hævn skal serveres iskoldt.

- Min erfaring er, at Putin er den ultimative repræsentant for hævn. Så jeg ville blive overrasket, hvis Prigozjin slipper for yderligere straf, siger Burns.

Wagner-gruppen forsøgte i juni at vælte Ruslands militærledelse, efter at dens styrker angiveligt kom under beskydning fra landets eget militær.

Angrebet blev afblæst omkring 200 kilometer fra hovedstaden Moskva.

Jevgenij Prigozjin er ofte blevet omtalt som "Putins kok". Det skyldes, at han stod for catering til Putin og det russiske militær, før han stiftede Wagner.

Wagner hjalp Rusland med at annektere Krim-halvøen i 2014. Gruppen, der blandt andet består af flere tidligere indsatte har også kæmpet mod Islamisk Stat i Syrien og opereret i Den Centralafrikanske Republik og Mali.

Wagner har også kæmpet i den ukrainske by Bakhmut.

Her udspillede nogle af krigens mest blodige kampe sig, indtil Rusland erklærede den for erobret tidligere på året.

