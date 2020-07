Civile blandt 45 dræbte i luftangreb i Afghanistan

En del civile er blandt de dræbte og sårede ved luftangreb i Herat-provinsen i Afghanistan onsdag.

Der er mindst otte civile blandt de i alt 45 dræbte ved luftangreb i det østlige Afghanistan onsdag.

Derudover er flere medlemmer af Taliban-bevægelsen også blevet dræbt. Det oplyser guvernøren i Adraskan-distriktet i Herat-provinsen, hvor angrebet har fundet sted.

- 45 mennesker er indtil videre dræbt i luftangreb fra sikkerhedsstyrkerne i Kham Ziarat-området. Taliban var blandt de dræbte, siger guvernøren, Ali Ahmad Faqir Yar.

Ud over de otte civile, der er dræbt, er det uklart, hvor mange af de øvrige 37 ofre, der var civile, og hvor mange der var militante.

En lokal embedsmand i nabodistriktet bekræfter, at luftangreb har dræbt 45 mennesker. Adskillige andre er såret.

En talsmand for Taliban meddeler, at otte civile er blandt de dræbte, og at 12 andre civile er såret.

Talsmanden siger, at der var to luftangreb. Det bekræftes af to lokale embedsmænd.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra det afghanske forsvarsministerium.

Amerikanske styrker i Afghanistan meddeler, at de ikke har deltaget i luftangrebene onsdag.

USA er ved at drosle ned på sin tilstedeværelse i landet. Det kommer, efter at USA og Taliban har indgået en aftale, der skulle bane vej for fredsforhandlinger mellem den militante gruppe og Afghanistans regering.

Men uenighed om løsladelse af fanger, som er et af Talibans krav, samt en forværret sikkerhedssituation i landet har betydet, at fredsprocessen er kørt ud på et sidespor. Der er endnu ikke indledt forhandlinger.

/ritzau/Reuters