Civile fanges i krydsild under optrappede kampe i Yemen

Fem civile, deriblandt en kvinde og et barn, blev søndag dræbt, da deres hus blev bombet nær byen Hodeida.

Fem civile, deriblandt en kvinde og et barn, blev søndag dræbt, da deres hus blev bombet nær Yemens strategisk vigtige havneby Hodeida.

Ingen af de krigende parter har taget skylden for angrebet, som kommer efter de iranskstøttede houthi-oprørere har optrappet angreb mod mål i Saudi-Arabien.

Yemens regering, der støttes af Saudi-Arabien, siger, at houthi-oprørerne ramte huset med mortergranater. Oprørsbevægelsen hævder derimod, at huset blev bombet under et luftangreb udført af Saudi-Arabien og dets allierede.

Havnebyen ligger 145 kilometer sydvest for hovedstaden Sanaa, som kontrolleres af houthi-bevægelsen. Den er et vigtigt centrum for indskibningen af fødevarer og humanitær hjælp.

FN har advaret om, at tusindvis af civile i Yemen risikerer at blive fanget i krydsild, efter at kampene i landet er eskaleret.

Parallelt med kampene omkring Hodeida udkæmpes der blodige kampe om oliebyen Marib. Lørdag blev omkring et halvt hundrede mennesker meldt dræbt under kampe.

Saudi-Arabien sagde lørdag, at det afværgede et missilangreb mod landets hovedstad, Riyadh. Det var angiveligt houthi-oprørerne, der stod bag.

Tidligere lørdag afværgede den saudiarabiskledede koalition fire droneangreb, som houthierne også beskyldes for at stå bag. To af dem fandt sted i byen Khamis Mushait i den sydlige del af Saudi-Arabien.

Krigen i Yemen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Iran og Saudi-Arabien.

Den kaldes af FN for "verdens værste humanitære katastrofe".

Hvis Marib, der ligger tæt på nogle af Yemens mest udbytterige oliefelter indtages af oprørerne vil det være en stor sejr for bevægelsen.

Præsident Joe Biden vil stoppe USA's støtte til den saudiarabisk ledede koalitions operationer i Yemen. Det oplyste hans nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, for nylig til ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

- Det er et løfte, han kom med i valgkampen, og som han nu vil indfri, siger Sullivan.

USA ventes at gå ind og spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at afslutte krigen i landet, siger iagttagere.

/ritzau/AFP