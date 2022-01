Claus Hjort-sigtelse vækker opsigt i udenlandske medier

Verdens øjne har for alvor rettet sig mod Danmark, efter at dansk politi har sigtet tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

En række amerikanske medier har opsnappet nyheden og skrevet om den.

CNN, som er en af de største medier i USA, skriver blandt andet, at "Danmarks tidligere forsvarsminister er blevet sigtet for at have lækket statshemmeligheder" i en nyhed fredag aften dansk tid.

- Det er endnu uvist, præcist hvad Claus Hjort Frederiksen - en parlamentariker, der nu sidder i oppositionen - har sagt eller afsløret, samt hvornår han skulle have gjort det, skriver CNN.

Bloomberg, et andet stort amerikansk medie, berører ligeledes sagen og skriver, at Claus Hjort Frederiksen i sidste måned over for TV 2 bekræftede samarbejdet mellem den amerikanske og danske efterretningstjeneste.

- Findes han skyldig, kan han komme i fængsel i op til 12 år, skriver Bloomberg.

Også det britiske medie BBC har været inde over sagen og skriver om den fredag aften.

BBC berører også de andre sigtelser, der har været efter samme paragraf i den seneste tid, som blandt andet ved den hjemsendte efterretningschef Lars Findsen.

- Lars Findsen har været varetægtsfængslet i en måned - også for angiveligt at have lækket hemmeligheder, skriver BBC.

- I 2020 gav han (Claus Hjort Frederiksen, red.) et interview, som chokerede forsvarseksperter, da han indikerede, at danske borgere kunne være blevet involveret i den hemmelige aftale om aflytning.

Sagen er også nået til Frankrig, hvor landets største nyhedsbureau, AFP, citerer Claus Hjort Frederiksen for at sige, at han "aldrig kunne forestille sig at gøre noget, der kunne skade Danmark eller danske interesser".

- Hans udtalelse kom, efter at tidligere PET-chef Lars Findsen blev anholdt i december sigtet for at lække hemmelige informationer til medierne, skriver AFP.

/ritzau/