CNN får kritik for Trump-interview: En hitparade af løgne

Donald Trump fremførte en hitparade af sine mest brugte løgne, da den tidligere præsident onsdag blev interviewet af tv-stationen CNN.

Sådan lyder det i en af analyserne dagen efter interviewet.

- Donald Trump stod bag en greatest hits-blanding af sine usande påstande og forklaringer af, hvad der skete 6. januar. Og de overvejende republikanske tilskuere elskede det, skriver Politico i en analyse.

Det venstreorienterede medie henviser blandt andet til Trumps påstande om valgsnyd og stormløbet mod Kongressen den 6. januar 2021.

Også CNN selv har analyseret interviewet, som har fået en del medier og demokratiske politikere til at spærre øjnene op.

- Trump løj om valget i 2020. Og han tog intet ansvar for stormløbet 6. januar, som netop de løgne var med til at tilskynde. Og så gjorde han grin af E. Jean Carrolls beskyldninger om seksuelt overgreb.

- Og CNN sendte bare det hele. Det fortsatte og fortsatte. Det føltes som om, at vi var tilbage i 2016, lyder det i analysen.

Donald Trump blev tirsdag dømt for at have begået seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod forfatter og journalist E. Jean Carroll.

Alligevel gjorde han grin med hende torsdag, og det blev modtaget med latter og klapsalver af mange af de fremmødte.

Det fremtrædende demokratiske kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez er blandt dem, der har kritiseret CNN for at give Trump en platform.

- CNN burde skamme sig, skriver hun på Twitter.

I USA, hvor mange medier ikke lægger skjul på deres politiske præferencer, bliver CNN generelt betragtet som værende imod Donald Trump.

CNN har forsvaret beslutningen om at give Trump taletid i bedste sendetid med, at andre præsidentkandidater får samme mulighed.

Formatet var en såkaldt town hall, som er et engelsk begreb for et interview, hvor der også bliver taget imod spørgsmål fra de fremmødte.

Arrangementet fandt sted i den amerikanske delstat New Hampshire. Størstedelen af tilhørerne var republikanske vælgere.

