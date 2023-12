Hunter Biden anklaget for skatteunddragelse i fire år

Der er blevet anlagt en straffesag mod Hunter Biden, der er søn af USA's præsident, Joe Biden, ved en føderal domstol i Los Angeles i delstaten Californien torsdag amerikansk tid.

Hunter Biden er anklaget for at have været en del af en ordning, der gjorde, at han undgik at betale omkring 1,4 millioner dollar, svarende til cirka 9,6 millioner kroner, i skat i løbet af fire år, oplyser det amerikanske justitsministerium.

Der er i alt ni anklagepunkter mod præsidentens søn i skattesagen. Tre af dem er for forbrydelser, der kan give mere end et års fængsel, mens de resterende seks er forbrydelser, der kan give mindre end et års fængsel eller bødestraf.

Bliver Hunter Biden dømt, kan han få op til 17 års fængsel, lyder det fra det amerikanske justitsministerium.

Hunter Biden erklærede sig i oktober ikkeskyldig i anklager om, at han løj omkring sit forbrug af euforiserende stoffer, da han købte et håndvåben.

Det er første gang, at barn til en siddende præsident i USA bliver retsforfulgt.

Tiltalen mod Hunter Biden for at lyve om sit stofforbrug er blevet til virkelighed, efter at en tidligere aftale om forlig faldt fra hinanden, da en dommer satte spørgsmålstegn ved den.

Den særlige efterforsker, der er udpeget til at undersøge Hunter Biden, David Weiss, har nedsat en storjury i Los Angeles, der skal skaffe dokumenter og muligvis vidneudsagn som en del af den føderale efterforskning af Hunter Bidens forretningsaftaler, skrev CNN i sidste måned.

En storjury er i USA en gruppe af civile borgere, der har til opgave at undersøge, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

/ritzau/Reuters