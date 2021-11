CNN suspenderer tv-værten Chris Cuomo på ubestemt tid

Den amerikanske tv-station CNN har suspenderet den fremtrædende tv-vært Chris Cuomo på ubestemt tid.

Det oplyser CNN natten til onsdag.

Suspenderingen sker som følge af, at Chris Cuomo har spillet en større rolle end hidtil kendt i forsøget på at forsvare sin storebror, tidligere New York-guvernør Andrew Cuomo, mod anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd.

Det fremgår af dokumenter, som mandag blev offentliggjort af delstaten New Yorks justitsminister, Letitia James.

Af dokumenterne fremgår det, at Chris Cuomo kontaktede personer på andre medier i et forsøg på at finde ud, om der var nye påstande på vej mod Andrew Cuomo.

Allerede mandag meddelte CNN, at afsløringerne kunne få konsekvenser for Chris Cuomo. Og det er så blevet en realitet tirsdag.

- Disse dokumenter tyder på en større grad af indblanding i sin brors bestræbelser (på at forsvare sig mod beskyldningerne, red.), end vi tidligere har være klar over. Derfor har vi suspenderet Chris på ubestemt tid og afventer yderligere evaluering, skriver CNN.

Andrew Cuomo blev i august tvunget til at trække sig som guvernør for New York efter ti år på posten, efter at adskillige kvinder havde beskyldt ham for seksuelle krænkelser.

Andrew Cuomo afviste alle beskyldninger, men erkendte efter at være trådt tilbage, at han måske havde været for "familiær med folk".

/ritzau/Reuters