CNN-topchef trækker sig efter en række kontroverser

Chris Licht forlader sin stilling som administrerende direktør for CNN efter lidt over et år på posten. Det oplyser CNN.

- Af en række grunde fungerede tingene ikke, og det er uheldigt, siger David Zaslav, administrerende direktør i CNN's moderselskab, Warner Bros. Discovery.

CNN er en af USA's førende tv-stationer.

Chris Licht, som er en tidligere tv-producer, blev administrerende direktør i CNN i februar 2022.

Hans opsigelse kommer én dag, efter at han undskyldte til sine medarbejdere efter en artikel fra The Atlantic, der udkom fredag.

Den satte spørgsmålstegn ved hans dømmekraft, evner til at lede tv-stationens personale samt hans professionelle kompetencer som CNN's topchef.

Ifølge CNN sagde Chris Licht, at han ikke bør været i nyhederne, medmindre det er for at forsvare kanalen.

De seneste måneder har tv-giganten været involveret i flere kontroverser.

En af CNN's mest kendte værter, Don Lemon, blev i april fyret efter 17 år.

Det skete, efter at mediet Variety havde bragt en historie, hvor flere anonyme kilder havde anklaget den højt profilerede vært for kvindefjendsk adfærd.

I februar blev Don Lemon midlertidigt suspenderet fra CNN's morgenprogram på grund af sine udtalelser om den republikanske præsidentkandidat Nikki Haley.

Han sagde blandt andet, at 51-årige Nikki Haley ikke "var i sin bedste alder", og at "en kvinde betragtes som at være i sin bedste alder, når hun er i 20’erne og 30’erne og måske 40’erne."

I maj havnede CNN i et stormvejr for at have vist et interview med den tidligere præsident Donald Trump.

Kritikken lød på, at tv-stationen gav ham en platform, så kan kunne fremføre sine løgne.

Da Chris Licht tiltrådte sidste år, afløste han Jeff Zucker, som havde været CNN's øverste chef i ni år.

Jeff Zucker gik af, fordi han ikke i rette tid har informeret om sit romantiske forhold med en kollega.

