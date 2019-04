CNN: Trump beder sin stabschef fyre Secret Service-chef

En kilde taler om "en næsten systematisk udrensning" i det amerikanske ministerium for indenlandsk sikkerhed.

Trump har bedt sin stabschef om at fyre chefen for Secret Service. Det siger flere kilder i Det Hvide Hus til CNN.

Ifølge tv-stationen sidder Secret Service-lederen, Randolph Alles, stadig i embedet, men er blevet bedt om at gå af.

Meldingen om hans fyring kommer dagen efter, at USA's minister for indenlandsk sikkerhed, Kirstjen Nielsen, trådte tilbage. Hun har længe været under pres fra præsidenten.

Randolph Alles refererer til ministeren.

En af CNN's kilder beskriver fyringen af Secret Service-chefen som "en næsten systematisk udrensning" i ministeriet for indenlandsk sikkerhed.

Andre kilder siger til nyhedsbureauet AP, at Randolph Alles' afgang var ventet, og at den bunder i en personlig konflikt. Ifølge dem har det ikke noget at gøre med, at Nielsen søndag forlod sin post.

Det har heller ikke noget at gøre med en sikkerhedshændelse ved præsidentens golfklub Mar-a-Lago i Florida, hvor det lykkedes en kvinde at trænge ind på ulovlig vis.

Secret Service har blandt andet ansvaret for sikkerheden omkring landets politiske ledere.

Det var ikke umiddelbart muligt for nyhedsbureauet Reuters at få en kommentar fra Det Hvide Hus.

