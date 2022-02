CNN's topchef går af efter sen besked om forhold med kollega

CNN-chef går af og beklager, at han ikke rettidigt informerede om romantisk forhold med kollega.

En af USA's mægtigste mediechefer, Jeff Zucker, træder tilbage fra posten som øverste chef hos den amerikanske tv-station CNN.

Det oplyser han onsdag ifølge CNN. Han træder tilbage, fordi han ikke i rette tid har informeret om sit romantiske forhold med en kollega.

- Jeg ville ønske, at min tid her var endt anderledes.

- Men det var en fantastisk tid. Og jeg elskede hvert et minut, skriver han i en besked til de ansatte.

Zuckers forhold er med CNN's marketingsdirektør, Allison Gollust. Hun bevarer sin stilling hos CNN.

Hun fortryder - ligesom Jeff Zucker - at de ikke informerede rettidigt om deres forhold.

- Jeff og jeg har været tætte venner og professionelle partnere i over 20 år. For nylig forandrede vores forhold sig under covid-19.

- Jeg fortryder, at vi ikke informerede om det rettidigt. Jeg er utroligt stolt af min tid hos CNN og ser frem til at fortsætte det gode arbejde, vi laver hver dag, udtaler hun i en erklæring.

/ritzau/