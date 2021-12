Coachella dropper Travis Scott efter festivalulykke i Texas

Travis Scott er angiveligt blevet droppet som et af hovednavnene på Coachella efter en dødsulykke i november.

Den amerikanske rapper Travis Scott er blevet fjernet fra listen over kunstnere, der skal optræde på musikfestivalen Coachella i Californien til april næste år.

Det sker i kølvandet på en tragedie på festivalen Astroworld i Houston i Texas i november, som efterlod ti mennesker døde.

Det skriver Sky News.

Travis Scott skulle ifølge magasinet Variety have været et af hovednavnene på Coachella næste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 30-årige rapper og kæreste til reality-tv-stjernen Kylie Jenner brød først i sidste uge tavsheden efter ulykken på Astroworld-festivalen 5. november.

Dødsulykken skete, da der udbrød panik under en koncert med Travis Scott, der også er blandt festivalens arrangører.

Otte mennesker døde på stedet, mens to andre - en niårig dreng og en 22-årig kvinde - døde af deres kvæstelser efterfølgende.

Hundredvis af andre kom til skade under tumulten.

I sidste uge udtalte Travis Scott sig i sit første interview efter ulykken, at han ikke kunne høre fans skrige om hjælp, og at han var uvidende om panikken indtil efter sin optræden.

Rapperen hævdede, at støjen og fyrværkeriet gjorde det svært for ham at se den dødelige tumult, hvor fans blev trampet ihjel, skriver Sky News.

Efter hændelsen fik Travis Scott kritik for ikke at have handlet hurtigt nok.

Det er fortsat uvist, hvad der forårsagede de kaotiske scener under koncerten på Astroworld.

Samtidig vælter det ind med civile søgsmål fra festivalgæster.

Travis Scott har tilbudt at betale de udgifter, der er forbundet med begravelserne af de ofre, der mistede livet. Dette tilbud har mange af ofrenes familier afvist.

Musik- og kunstfestivalen Coachella, der løber af stablen i Indio i Californien, blev lanceret i 1999 og er i dag en af de største musikfestivaler i Nordamerika med en kapacitet på 125.000.

/ritzau/