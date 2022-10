Cocktails og tennis var del af britisk KBG-spions Moskva-liv

Cocktails, tennis, filmaftener og skiløb fyldte meget i den sociale kalender for en af KBG's mest berygtede britiske spioner.

Det fremgår af hidtil hemmeligholdte sikkerhedsfiler, der er blevet offentliggjort tirsdag.

John Vassall blev angiveligt afpresset til at videregive afgørende forsvarshemmeligheder til Kreml i tiden fra 1954 frem til sin anholdelse i 1962.

KGB var det tidligere Sovjetunionens efterretningstjeneste.

Nyligt digitaliserede filer fra den britiske efterretningstjeneste MI5 offentliggjort af Det Nationale Arkiv i Storbritannien viser både billeder af Vassall samt billeder af et skab med et indbygget hemmeligt rum i Vassalls lejlighed i London.

Da politiet ransagede John Vassalls lejlighed i London i 1962, fandt myndighederne informationer, som var kopieret fra filer tilhørende det britiske admiralitet.

"The Admirality" var den afdeling under regeringen, som styrede flådeanliggender på det tidspunkt.

Filerne indeholder blandt andet en 21 sider lang dagbog over aktiviteter på den britiske ambassade i Moskva fra 1954 til 1965. Dagbogen giver et indblik i det travle liv, John Vassall levede.

Middage, drinks og bridge fyldte ifølge dagbogen en stor del af kalenderen. Også bådture, teaterforestillinger, skotsk folkedans, skiløb, filmaftener og skovture var der plads til.

Messer var også en ting, John Vassall gik til regelmæssigt.

Vassall blev anholdt i 1962. Efter sin løsladelse i 1972 ændrede han sit navn til John Phillips og forsøgte at leve en stille, religiøs tilværelse. Han døde i 1996 som 72-årig.

John Vassalls forræderi begyndte i midten af 1950'erne, da han var flådeattaché ved den britiske ambassade i Moskva.

Her blev han afpresset til at spionere for russerne efter at være blevet ført bag lyset og fotograferet med en homoseksuel partner.

/ritzau/dpa