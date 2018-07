Cohen beskylder Trump for at kende til møde med russere

Trump kendte til møde, hvor skadelig information om Hillary Clinton blev delt, siger Trumps tidligere advokat.

Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, hævder, at Trump kendte til et kontroversielt møde, der fandt sted i Trump Tower i juni 2016.

Det skriver CNN, som har talt med en række anonyme kilder.

Dengang mødtes Trumps søn, Donald Trump Jr., med en russisk advokat for at skaffe belastende oplysninger om den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton, under præsidentvalgkampen.

Ud over Trump Jr. deltog præsidentens svigersøn, Jared Kushner, samt den daværende chef for Trumps valgkampagne, Paul Manafort.

En række e-mails, som Donald Trump Jr. har offentliggjort, viser, at den russiske advokat Natalja Veselnitskaja mødtes med ham.

Af de mails fremgår det, at russerne havde oplysninger, der kunne skade Demokraternes præsidentkandidat.

Donald Trump har nægtet at have haft kendskab til mødet. Det udsagn har Donald Trump Jr. og præsidentens advokater desuden støttet op om.

Men ifølge CNN hævder Michael Cohen at have været til stede, da Donald Trump Jr. informerede sin far om det russiske tilbud om information om Hillary Clinton.

Cohen skal være villig til at dele denne information med tidligere FBI-chef Robert Mueller, som leder den igangværende efterforskning af påstandene om russisk indblanding i præsidentvalget, oplyser kilder til CNN.

Cohen har dog ikke nogle beviser for, at Trump har kendt til det kontroversielle møde, oplyser kilderne videre.

Trumps nuværende advokat Rudy Giuliani betvivler dog Cohens troværdighed, med henvisning til at han ikke har fremført påstanden i tidligere vidneudsagn.

Offentligheden fik første gang kendskab til mødet i juli 2017. Efterfølgende har Trump Jr. sagt, at han ikke fik nogle væsentlige informationer på mødet, og at det hovedsageligt handlede om andre emner.

Veselnitskaja har desuden sagt, at hun aldrig har fungeret som repræsentant for den russiske regering.

/ritzau/