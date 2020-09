Cohen: Trump er bange for at ryge i fængsel for skattesnyd

Trump kan blive den første præsident, der ryger direkte fra Det Hvide Hus i fængsel, siger hans eksadvokat.

Donald Trump er sandsynligvis bange for, at han kan blive den første amerikanske præsident, der efter sin tid i Det Hvide Hus ryger bag tremmer for skattesvig.

Det siger Michael Cohen, der tidligere var Trumps private advokat, til New York Daily News.

Udtalelsen kommer i kølvandet på The New York Times' afsløring af, at Trump i 2016 og 2017 kun betalte 750 dollar (4800 kroner) i indkomstskat om året, og at han inden da ikke betalte indkomstskat i 10 ud af 15 år.

Ifølge Michael Cohen bakker avisens historie om Trumps selvangivelser op om Cohens påstand om, at Trump i løbet af sin karriere har begået forskellige former for skattesnyd.

- Baseret på det, jeg ved, og det, der nu er kommet frem, så kan han snart blive den første siddende præsident, der sendes direkte fra Det Hvide Hus i fængsel, skriver Cohen i en besked til New York Daily News.

Særskilte efterforskninger af Donald Trumps økonomi er blevet iværksat af statsadvokaten i New York Letitia James og distriktsadvokaten på Manhattan Cy Vance Jr.

Michael Cohen siger, at han ikke er i tvivl om, at præsidenten har begået skattesvindel.

- Trumps kropssprog er et tydeligt tegn på, hvad der foregår inde i hans hoved.

- Han ser omtumlet, forvirret og tabt ud, fordi han ikke kan give noget legitimt svar, der kan rydde op i dette skatterod, siger Cohen.

I første omgang betegnede Trump historien fra The New York Times som "fake news".

Senere skrev han på Twitter, at han har betalt "mange millioner dollar i skat".

Ifølge Trump har han haft mulighed for afskrivninger, som kan trækkes fra i skat, og andre skattefradrag.

Samtidig peger præsidenten på, at han har haft en relativt lav gæld i forhold til den samlede værdi af sine virksomheder.

- Jeg betalte mange millioner dollar i skat, men jeg havde som alle andre ret til afskrivninger og skattefradrag. Jeg har ekstremt lidt gæld i forhold til værdien af aktiverne, skrev Trump på Twitter mandag.

/ritzau/dpa