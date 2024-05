Coldplay og Sting kræver iransk rapper løsladt efter dødsdom

Over 100 musikere, kulturfolk og menneskerettighedsaktivister har underskrevet en fælles erklæring, hvori de kræver løsladelsen af den iranske rapper Toomaj Salehi.

Blandt dem, som har skrevet under, er superstjernen Sting og det verdenskendte band Coldplay.

Det skriver The Guardian fredag.

33-årige Toomaj Salehi blev dømt til døden 24. april for at have støttet demonstrationer i Iran i forbindelse med Mahsa Aminis død i 2022.

Mahsa Amini døde som 22-årig, efter at hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede hendes hår.

Hun mistede angiveligt livet, fordi hun var blevet udsat for vold af politiet, men de iranske myndigheder hævder, at hun døde af et hjerteanfald.

Toomaj Salehi blev anholdt, fordi han med sine sange havde støttet bølgen af demonstrationer, der brød ud efter Mahsa Aminis dødsfald.

I erklæringen kræver de over 100 underskrivere, at hans dødsdom omstødes øjeblikkeligt, og at han løslades. Desuden kræver de, at anklagerne mod Toomaj Salehi frafaldes.

- Kunst skal have lov til at kritisere, provokere, stille spørgsmål og udfordre autoritet. Det er både vores ret og vores pligt som kunstnere, står der i erklæringen ifølge The Guardian.

Erklæringen er udarbejdet af den engelske ngo Index of Censorship, som arbejder for at beskytte og fremme ytringsfrihed.

Ifølge The Guardian blev Toomaj Salehi anholdt i september 2022, hvorefter han var fængslet i et år og 21 dage. 252 af dagene tilbragte han i isolation.

Han blev løsladt mod kaution og beskrev efterfølgende, hvordan han blev "alvorligt tortureret", mens han var bag tremmer.

To uger efter sin løsladelse blev han anholdt igen og sigtet for "korruption på Jorden", skriver The Guardian.

