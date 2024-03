Colombia udviser diplomater for præsidents terrorbeskyldninger

Colombia har natten til torsdag dansk tid udvist diplomater fra den argentinske ambassade i landets hovedstad, Bogotá, efter at Argentinas præsident har kaldt sin colombianske modpart "terrorist".

Det skriver Colombias udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det er ikke første gang, at hr. Milei fornærmer den colombianske præsident og derved påvirker det historisk broderlige forhold mellem Colombia og Argentina, skriver ministeriet.

- Den argentinske præsidents udtalelser har, udover at fornærme den demokratisk valgte præsident Petros værdighed, forværret vores nations tillid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Reuters kaldte Argentinas nyvalgte præsident, Javier Milei, for nylig Colombias præsident, Gustavo Petro, for "terrorist", "morder" og "kommunist" i et interview med det amerikanske medie CNN.

Det er velkendt, at Gustavo Petro har en fortid som et markant medlem af guerillahæren M-19.

M-19 var særligt aktive i 1970'erne og 1980'erne, hvor gruppen kæmpede med et erklæret mål om at bekæmpe ulighed og korruption i Colombia.

Gruppens mest berømte øjeblik var velsagtens, da den i 1985 indtog og besatte Retfærdighedspaladset i Bogotá, hvor Colombias højesteret holder til, og dræbte halvdelen af højesteretsdommerne.

Det skete, efter at højesteret havde blåstemplet en udleveringsaftale med USA.

Hændelsen er udødeliggjort i netflixserien "Narcos", hvor den fremstilles som bestillingsarbejde af narkobaronen Pablo Escobar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gruppens væbnede arm blev opløst efter en fredsaftale med den colombianske regering og omdannet til et politisk parti.

Det er ikke første gang, at Javier Milei har udtalt sig kritisk om den colombianske præsidents fortid.

I januar hjemkaldte Colombia dets ambassadør i Argentina, efter at Milei havde udtalt sig lignende om Gustavo Petro.

Ifølge Reuters udtalte Milei sig også kritisk om andre ledere i regionen, herunder Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador.

/ritzau/