Colombias hær dræber 16 Farc-dissidenter nær Venezuela

Gruppen af dissidenter fra Farc menes at stå bag et angreb på et hospital samt sikkerhedsstyrker i området.

16 dissidenter fra den colombianske, tidligere guerillabevægelse Farc er blevet dræbt i en militæroperation på grænsen til Venezuela.

Det oplyser den colombianske hær onsdag.

- Vi må ikke slække på vores agtpågivenhed over for disse kriminelle, skriver Colombias præsident, Juan Manuel Santos, på Twitter.

Militæroperationen fandt sted i byen Fortul i provinsen Arauca.

Hæren giver kun få detaljer om operationen. Dog fortæller forsvarsminister Luis Carlos Villegas, at en fremtrædende oprørskommandør, Alex Rendon, kan være blandt de dræbte.

Ifølge hæren er gruppen af Farc-dissidenter ansvarlig for angreb på et hospital, olieinfrastruktur og sikkerhedsstyrker i området.

/ritzau/AFP