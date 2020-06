Colombias hær redder to turister bortført af Farc-afhoppere

Bevæbnede bortførere på motorcykel kørte op til to turister og sagde, at de var "ankommet til kirkegården".

To udenlandske gidsler, der blev bortført af afhoppere fra den tidligere oprørsbevægelse Farc, er torsdag blevet reddet af Colombias hær.

Schweiziske Daniel Max Guggenheim og brasilianske Jose Ivan Albuquerque blev bortført, mens de rejste rundt i Colombia i midten af marts.

Turisterne kørte forbi et slagteri for at spørge om vej, da de blev mødt af to bevæbnede mænd på en motorcykel.

Mændene rettede deres pistoler mod turisterne og sagde, at de var "ankommet til kirkegården".

Herefter tog mændene de to turister med sig.

Schweizeren og brasilianeren blev flyttet rundt og holdt fanget i 11 forskellige huse, fortæller Guggenheim til mediet Caracol.

- Det var forfærdeligt, en masse frygt, siger han.

Torsdag blev de reddet af hæren. Også deres to hunde - to pommeranere - slap levende fra aktionen.

En person, der havde fået til opgave at passe på gidslerne, er blevet anholdt.

De to bortførere tilhører gruppen Dagoberto Ramos Mobile Column.

Gruppen krævede angiveligt en løsesum på en million dollar eller over 6,5 millioner danske kroner for de to.

Bortførerne er blandt 2300 bevæbnede afhoppere fra den tidligere oprørsgruppe Farc.

De mange afhoppere nægter at lægge våbnene på trods af en historisk fredsaftale i 2016, der satte en stopper for Colombias 50 år lange kamp med Farc.

/ritzau/dpa