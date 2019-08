Colombias militær indleder offensiv mod ex-Farc oprørere, siger landets præsident ifølge nyhedsbureauet AFP.

Colombias præsident, Ivan Duque, siger, at militæret vil indlede en offensiv mod tidligere ledere af den colombianske oprørsgruppe Farc.

Udtalelsen fra præsidenten kommer efter, at Farc-bevægelsens to eksledere, der kendes under navnene Ivan Marquez og Jesús Santrich, optræder i en video, hvor de bebuder en offensiv,

De begrunder den bebudede offensiv med, at en fredsaftale fra 2016 ikke er blevet implementeret tilstrækkeligt. I videoen optræder de side om side med en række væbnede soldater.

- Vi meddeler over for verden, at den anden Marquetalia er begyndt, lyder det fra Ivan Marquez.

