Colorados republikanere anker Trump-udelukkelse til Højesteret

Det Republikanske Parti i Colorado har bedt USA's Højesteret om at omgøre en dom fra den højeste retsinstans i Colorado, hvor Donald Trump blev erklæret ikke valgbar ved delstatens primærvalg.

Det skriver CNN.

Det Republikanske Parti i Colorado er ifølge mediet også part i sagen og kæmper for partiets ret til at have Trumps navn på stemmesedlen ved primærvalget i marts.

Donald Trump har ikke selv anket dommen endnu. Det ventes at ske inden længe, skriver CNN.

Dommen fra højesteretten i Colorado blev afsagt 19. december. I praksis fjerner den Donald Trumps navn fra stemmesedlen, når delstatens republikanske vælgere skal pege på en præsidentkandidat i 2024.

Det skyldtes den tidligere præsidents rolle i stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Retten fandt, at Trump var involveret i oprøret, og at hans tale, hvori han opildnede folkemængden, ikke var beskyttet af det første tillæg til den amerikanske forfatning - "The First Amendment” - som sikrer ytringsfriheden.

Anken fra Det Republikanske Parti i Colorado betyder, at dommen ikke træder i kraft indtil Højesteret beslutter, om den vil tage sagen op. Hvis Højesteret tager sagen op, vil udsættelsen vare, indtil der er afsagt dom.

I forvejen havde retten i Colorado udsat effekten af dommens udfald til 4. januar for at give parterne tid til at anke.

Ved stormløbet i 2021 havde demonstranter samlet sig foran den amerikanske kongresbygning i Washington D.C.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikanske Donald Trump, som på det tidspunkt stadig sad i embedet som præsident, men havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, havde holdt en tale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

En af Trumps advokater har tidligere sagt, at optøjerne 6. januar 2021 ikke var alvorlige nok til at gælde som et regulært oprør.

Desuden mener advokaten, at Trumps tale i Washington D.C. den dag hører under retten til ytringsfrihed, samt at en domstol ikke har magten til at beordre Trumps navn fjernet fra stemmesedlen.

