Columbia truer med at smide demonstrerende studerende ud

Ledelsen på Columbia University i New York har truet med at smide studerende ud, hvis de deltager i blokeringen af klasselokaler i forbindelse med propalæstinensiske demonstrationer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demonstrationer har de seneste uger fundet sted på en række universiteter forskellige steder i USA.

Blokaden på Columbia University startede natten til tirsdag lokal tid, da studerende brød ind i Hamilton Hall. Her opsatte de et banner, hvorpå der stod "Hinds Hall".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det henviser til en seksårig dreng, der er blevet dræbt i Gaza af det israelske militær.

Med banneret ville demonstranterne opkalde bygningen efter ham.

Udenfor blokerede andre demonstranter bygningen med stole og borde.

Mandag amerikansk tid oplyste universitetets ledelse, at man var begyndt at bortvise studerende midlertidigt, efter at de havde trodset den tidsfrist, som universitetet havde givet dem til at forlade en teltlejr, som var blevet etableret uden for universitetet.

- Lejren har skabt et ugæstfrit miljø for mange af vores jødiske studerende og fakulteter og er en larmende omstændighed, der forstyrrer undervisningen, læringen og forberedelsen til de sidste eksamener, har universitet oplyst i en udtalelse mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstranterne modsætter sig krigen i Gazastriben, hvor flere end 35.500 mennesker har mistet livet i Israels modangreb, efter at den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas angreb det sydlige Israel 7. oktober.

Flere end 1100 personer mistede livet i det angreb.

Demonstranter på flere universiteter har siden krævet, at universiteterne afhænder deres investeringer i den amerikanske våbenindustri.

USA har historisk set været Israels vigtigste allierede, og landet giver årligt mere end tre milliarder dollar i militærstøtte. Det svarer til i omegnen af 21 milliarder danske kroner.

/ritzau/