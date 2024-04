Columbia University advarer Gaza-demonstrerende elever

Dialogen mellem ledelsen på det prestigefulde Columbia University i New York og de studerende, der har opsat en såkaldt protestlejr på universitetets område, er gået i stå.

Det oplyser præsidenten for Columbia University i New York mandag.

De studerende har for at udtrykke modstand mod Israels krig i Gaza opsat en række telte på universitetets campus, hvor de opholder sig, og som de nægter at fjerne.

Det drejer sig om dusinvis af telte, men det fremgår ikke, præcis hvor mange studerende, det drejer sig om.

Og trods flere dages forhandlinger mellem ledelsen og eleverne vedrørende lejren, er der ikke sket fremskridt, siger universitetets præsident Nemat Minouche Shafik.

Hun opfordrer de studerende til frivilligt at forlade lejren, hvis ikke de vil suspenderes fra universitetet.

Demonstranterne har erklæret, at lejren vil bestå, indtil Columbia University har imødekommet tre krav.

De vil have, at universitet skal frasælge aktiver, der på den eller anden måde støtter Israels militær, de kræver mere transparens i universitetets økonomi, og de vil have, at der skal indføres amnesti for studerende, så de ikke kan sanktioneres for at have spillet en rolle i protesterne.

I udtalelsen mandag siger præsidenten dog, at universitetet ikke kommer til at skille sig af med aktiver, der støtter Israels militær.

I stedet tilbyder Shafik, at universitetet kan investere i sundhedspleje og uddannelse i Gaza, ligesom præsidenten gerne vil gå med til at skabe mere åbenhed, når det kommer til Columbias direkte investeringer.

Universitetet sendte mandag morgen amerikansk tid sendt et brev til demonstranterne. Her advarer Columbia om, at elever, som ikke har forladt lejren inden klokken 14, hvilket var klokken 20 dansk tid, og som ikke har underskrevet en form for anerkendelse af deres deltagelse i demonstrationen, vil blive suspenderet.

Det vil betyde, at de ikke kan gennemføre semesteret.

Elever, som forlader lejren og underskriver den påkrævede erklæring, vil være på "disciplinær prøvetid" indtil juni 2025, eller til de dimitterer.

Det fremgår ikke, præcis hvad dette i praksis betyder.

