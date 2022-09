Kong Charles skal med al sandsynlighed vænne sig til, at han kommer til at reagere over et mindre rige end sin afdøde mor

På sin vis var det gode miner til slet spil, da Kong Charles III søndag holdt en reception på Buckingham Palace.

Her mødtes han med officielle repræsentanter for de 15 lande – inklusive Storbritannien og Nordirland - som han er statsoverhoved for. Men flere af landene har længe indikeret, at de ønsker at kappe det formelle bånd, så de ikke har den britiske regent som statsoverhoved, men i stedet en præsident.