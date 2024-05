Containerskib i Baltimore mistede strøm flere gange før ulykke

Containerskibet "Dali" mistede strømmen flere gange, inden det forårsagede det brokollaps i den amerikanske by Baltimore i staten Maryland i marts, som kostede seks personer livet.

Det oplyser føderale efterforskere tirsdag amerikansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den nationale sikkerhedskomité (NTSB) har en foreløbig undersøgelse vist, at en strømafbrydelse ramte skibet ti timer, før det forlod Baltimore. Det skete, mens skibet endnu lå til kaj.

Komitéen oplyser, at skibet blev ramt af flere strømafbrydelser. En af strømafbrydelserne skete fire minutter inden ulykken. Her mistede besætningen både lys samt funktion af udstyr, mens det befandt sig en kilometer fra broen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det lykkedes besætningen at genskabe strømmen, men endnu en strømafbrydelse ramte, da skibet var cirka 320 meter fra broen. Her gik alle skibets tre styringspumper ud af funktion. Derfor kunne besætningen ikke bevæge roret og dermed styre skibet.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, indledte i april en strafferetlig efterforskning fokuseret på containerskibet.

Det har avisen The Washington Post tidligere skrevet på baggrund af to amerikanske embedsmænd med kendskab til sagen.

De seks personer, som faldt i vandet og døde, da broen kollapsede, var bygningsarbejdere. I alt arbejdede otte personer på broen natten til 26. marts, skriver The Washington Post. To af dem overlevede.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's præsident, Joe Biden, lovede i begyndelsen af april, at de ansvarlige parter for broens kollaps skal være med til at betale for skaderne, og "skal holes ansvarlige i det fulde omfang, som loven tillader". Det skriver Reuters.

Det Nationale Transportsikkerhedsråd i USA har også indledt en undersøgelse, der skal identificere årsagen til ulykken.

Containerskibet "Dali" er ejet af firmaet Grace Ocean Private. Det var chartret af Mærsk, da påsejlingen skete.

/ritzau/