Conte: Coronaramt Italien kan langsomt åbne sidst i april

Italiens premierminister siger, at en gradvis åbning af landet afhænger af, om positiv tendens fortsætter.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, siger i et interview til britiske BBC, at hans coronaramte land vil kunne begynde at slække på nogle af de mange restriktioner i slutningen af april.

Men det forudsætter, at tendensen med færre smittede og døde fortsætter.

- Vi har behov for at udvælge sektorer, som kan genstarte deres aktiviteter, siger han.

- Hvis videnskaben bekræfter det, kan vi måske begynde at lette på nogle af indgrebene allerede i slutningen af denne måned.

Men Conte advarer mod at tro, at Italien har råd til sænke paraderne over for coronavirus. Den nedlukning af landet, som regeringen beordrede 9. marts, kan kun gradvist rulles tilbage.

Italien er det land i verden, der har flest døde med coronavirus. 17.669 døde ifølge Johns Hopkins University. Og hospitalsvæsnet har været på sammenbruddets rand under byrden med de mange indlagte smittede.

Men det daglige dødstal har været faldende i adskillige dage. Myndighederne oplyste onsdag, at 542 mennesker var døde inden for det seneste døgn. To uger tidligere var det tilsvarende tal 919.

Conte understreger, at EU må handle midt i coronakrisen og samles om en meget stor økonomisk pakke, der kan hjælpe de medlemslande, der er hårdest ramt af krisen.

- Det er den største test siden Anden Verdenskrig, mener han.

EU's finansministre måtte onsdag efter 16 timers forhandling opgive at blive enige om en hjælpepakke på mindst 500 milliarder euro (3732 milliarder kroner). Flere medlemslande siger, at Holland blokerede for en aftale.

Mødet blandt eurolandenes finansministre genoptages torsdag.

