Conte: Genåbning af kollapset bro viser det nye Italien

To år efter brokatastrofe i Genova står afløseren klar. Premierminister mener, at det indvarsler nye tider.

Det er mere end bare et stykke infrastruktur, der bliver åbnet, når Genova mandag indvier en ny bro til afløsning for den, der for to år siden styrtede delvist sammen og dræbte over 40 mennesker.

Den nye bro er "symbolet på et nyt Italien". Sådan lyder det fra Italiens premierminister, Giuseppe Conte, ifølge AFP.

- I morgen vil jeg være i Genova til indvielsen af den nye bro. Som et sår, der er langsomt til at hele til et symbol på et nyt Italien, som er ved at genrejse sig, skrev Conte søndag på Facebook.

Italien bliver ifølge nyhedsbureauet AFP ofte kritiseret for langsommelighed i offentlige byggeprojekter, men det er ikke tilfældet med den nye motorvejsbro, som er opført på bare to år.

Ulykken den 14. august 2018 var den største, der havde involveret en bro i Europa i flere årtier.

Den 1,1 kilometer lange Morandi-motorvejsbro blev bygget på fire år mellem 1963 og 1967.

Afløseren, der er tegnet af den berømte italienske arkitekt Renzo Piano, åbner for trafik tirsdag eller onsdag.

Ingeniører havde i årene før kollapset i august 2018 advaret om, at broen var ramt af korrosionsproblemer, har nyhedsbureauet Reuters tidligere skrevet.

Broen blev ved åbningen i 1967 hyldet som en enestående ingeniørbedrift, men en efterforskning af tragedien viste, at den ikke var blevet ordentligt vedligeholdt.

Det er også blevet påstået, at selskabet Autostrade, der står for driften af over halvdelen af Italiens motorvejsnet inklusive broen i Genova, havde forfalsket sikkerhedsrapporter.

Desuden skulle der internt i selskabet have været et pres for at skære i udgifterne til broens vedligehold, skriver AFP.

Italien holdt en statsbegravelse for ofrene, men over halvdelen af de dræbtes familier ønskede ikke at deltage. Nogle foretrak en mere privat begravelse, mens andre holdt sig borte som en protest.

- Det er staten, der har fremprovokeret det her. Lad dem ikke vise deres ansigter, samlingen af politikere er skammelig, sagde en mor til en af de unge omkomne til lokale medier ifølge AFP.

For borgmesteren i Genova, Marco Burri, er hele sagen både et eksempel på årtiers svigt i Italiens transportinfrastruktur samt en demonstration af, hvad landet er i stand til at opnå.

- Der er både en følelse af beklagelse over det, der skete, og stolthed over det arbejde, der er lavet, siger han ifølge Reuters.

