Conte og hans regering

* Italiens regering under ledelse af premierminister Giuseppe Conte træder tilbage efter ugers krise.

* Conte har ikke stor parlamentarisk erfaring. Han er juraprofessor og sagde i 2018 ja til at stå i spidsen for en koalitionsregering, som ikke kunne enes om en folkevalgt premierminister.

* Han blev regeringschef for en regering bestående af det højreorienterede parti Lega og Femstjernebevægelsen, hvis grundlag er et opbrud med det bestående politiske system. Partiet regnes for at ligge på venstrefløjen.

* Juraprofessoren har dog lært at manøvrere i de ofte urolige vande i italiensk politik.

* Koalitionsregeringen holdt kun et års tid, men han forblev på posten som regeringschef og fik dannet en ny og mere venstreorienteret koalitionsregering.

* Den blev sprængt tidligere i januar. Tirsdag indgiver Conte sin afsked for landets præsident med håb om, at han kan skabe en ny og bredere regering.

Kilde: AFP, Reuters, Corriera della Sera

/ritzau/