COP28-chef såede tvivl om udfasning af fossile brændsler

Der er "ingen videnskab", som peger på, at det er nødvendigt at udfase fossile brændsler for at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grader.

Sådan lød det tidligere i år fra COP28-formanden, Sultan Al Jaber, ifølge mediet The Guardian.

Kommentaren faldt under en diskussion om klimaforandringernes konsekvenser for kvinder og piger, der blev livestreamet på nettet 21. november.

Udtalelsen var et svar til Irlands tidligere præsident Mary Robinson, som i dag er formand for The Elders, en rettighedsgruppe der blev stiftet af den tidligere sydafrikanske præsident Nelson Mandela.

- Jeg accepterede at komme til det her møde for at have en ædruelig og moden samtale. Jeg vil ikke deltage i en samtale, der maler fanden på væggen, lød det fra Jaber.

- Der er ingen videnskab derude, intet scenarie derude, det siger, at udfasningen af fossile brændsler er det, der holder os under 1,5 grader.

De 1,5 grader er en henvisning til Parisaftalen, der har som mål at begrænse temperaturstigningerne til et godt stykke under 2 grader og forsøge at begrænse den til 1,5 grader i forhold til før industrialiseringen, hvor vi begyndte at brænde kul og olie af.

Der er tidligere blevet rejst spørgsmålstegn om Jabers mulige interessekonflikt, da han er chef for De Forenede Arabiske Emirater statslige olieselskab Adnoc.

Den britiske tv-station BBC kom desuden i besiddelse af en række dokumenter, som viste, at Emiraterne havde planlagt at bruge møder med udenlandske ledere ved COP28 til at indgå aftaler om at sælge olie og gas.

FN's generalsekretær, António Guterres, har udtalt, at målet for COP28 bør være en aftale om en total udfasning af fossile brændsler.

Fredag sagde Guterres, at udfasningen af fossile brændsler netop er altafgørende for at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader.

/ritzau/