Corbyn advarer mod forhastede konklusioner om Rusland

Lederen af det britiske arbejderparti, Jeremy Corbyn, har i årtier givet udtryk for sympati med Sovjetunionen, og han advarer sine kolleger i parlamentet mod at "drage forhaste konklusioner" i sagen om nervegiftangrebet i Salibury.

I et indlæg i en avis advarer Corbyn om, at "politikere ikke bør være for hurtige til at dømme på baggrund af det materiale, som indsamles af politiet.

Corbyn har vakt vrede blandt nogle af sine partifæller ved ikke at slutte op bag beskyldningerne rettet mod Rusland.

I avisen The Guardian skriver Corbyn, at det er en mulighed, at "mafialignende grupper i Rusland" snarere end den russiske stat står bag angrebet.

Adskillige parlamentarikere fra arbejderpartiet Labour har underskrevet en erklæring, der støtter op bag den konservative regerings synspunkt om, at Rusland står bag.

Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, har fremsat direkte beskyldninger om, at præsident Vladimir Putin formodentligt er direkte knyttet til angrebet.

- Vi tror, at det er overvejende sandsynligt, at det var Putins beslutning, siger han.

Den 68-årige Labour-leder har overrasket mange iagttagere. Da han i 2015 blev nomineret som formand for arbejderpartiet, var det i første omgang bare for at sikre et bredt udvalg af kandidater.

Alligevel endte Corbyn med tage fusen på sine modkandidater. Med opbakning fra unge medlemmer og store fagforeninger skrabede han næsten 60 procent af de 422.000 stemmer sammen

Siden 1983 har han siddet i parlamentet for valgkredsen Islington North i London.

/ritzau/AFP